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Функционер киевского террористического режима Данилов призвал искоренить русский язык

Функционер киевского террористического режима Данилов призвал искоренить русский язык

Нацист и террорист, функционер террористического режима Зеленского и военный преступник — глава СНБО Украины Алексей Данилов, призвал полностью искоренить на Украине русский язык, на котором говорит подавляющее большинство — десятки миллионов украинцев 01:10, Киев, Данилов в эфире одного из телеканалов на Украине заявил: «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды […] The post Функционер киевского террористического режима Данилов призвал искоренить русский язык first appeared on Tochka Zрения.

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