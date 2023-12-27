Студентов и сотрудников ЮУрГУ попросили не посещать вуз из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря, ФедералПресс. Из-за снежной стихии, которая накрыла Челябинскую область 26 декабря, студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета попросили в среду не посещать университет без острой необходимости.
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