Более 27 тысяч астраханцев посетили выставку трофейной техники ВСУ и НАТО

Экспозиция развернулась на территории Астраханского театра оперы и балета. Два дня назад в областной центр из зоны СВО доставили трофейную технику ВСУ и НАТО, которая была разбита российскими военнослужащими - это 19 боевых машин, среди которых американские «Брэдли» и «Хамви», немецкая «Мардер», украинский танк «Булат», а также бронетранспортеры, стрелковое оружие и БПЛА.