ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

На Сахалине 57-летнего мужчину задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Жителю Южно-Сахалинска грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Сахалинской области.