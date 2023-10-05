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ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ сообщила об аресте жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

На Сахалине 57-летнего мужчину задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Жителю Южно-Сахалинска грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Сахалинской области.

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