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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Китае запустили связь 5.5G — первыми её поддержку получили смартфоны Oppo Find X7 ...

В Китае запустили связь 5.5G — первыми её поддержку получили смартфоны Oppo Find X7 ...

В Китае запустили связь 5.5G — первыми её поддержку получили смартфоны Oppo Find X7Крупнейший оператор мобильной связи в Китае и мире, China Mobile, сообщил сегодня о коммерческом запуске нового протокола беспроводной связи 5G-Advanced (5GA или 5.

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