Китай наращивает расходы на оборудование для производства микросхем

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай наращивает расходы на закуп оборудование для производства микросхем. По данным глобальной ассоциации полупроводниковой промышленности SEMI, в первой половине 2024 года Китай потратил на эти цели колоссальную сумму – $24,73 млрд.