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Китай наращивает расходы на оборудование для производства микросхем

Китай наращивает расходы на оборудование для производства микросхем

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай наращивает расходы на закуп оборудование для производства микросхем. По данным глобальной ассоциации полупроводниковой промышленности SEMI, в первой половине 2024 года Китай потратил на эти цели колоссальную сумму – $24,73 млрд.

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