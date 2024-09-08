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Тульские новости

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Дмитрий Миляев набирает на выборах в Тульской области более 77 процентов

Дмитрий Миляев набирает на выборах в Тульской области более 77 процентов

Сообщаем о промежуточных результатах кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других партий.Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 77,18 процента голосов по итогам обработки первых 7,3 процента протоколов.

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