Дмитрий Миляев набирает на выборах в Тульской области более 77 процентов

Сообщаем о промежуточных результатах кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других партий.Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 77,18 процента голосов по итогам обработки первых 7,3 процента протоколов.