Лука Дончич набрал 50 очков и 10 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Рокетс» (112:106). Дончич в победной встрече набрал 50 очков, 8 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
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