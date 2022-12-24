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Лука Дончич набрал 50 очков и 10 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Лука Дончич набрал 50 очков и 10 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Рокетс» (112:106). Дончич в победной встрече набрал 50 очков, 8 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

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