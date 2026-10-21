Вечером 22 января 1991 года программа «Время» вышла как обычно — в девять. Ближе к концу выпуска диктор зачитал указ президента СССР: с завтрашнего дня купюры в 50 и 100 рублей образца 1961 года изымаются из обращения.
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