Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа. Российская делегация подготовила документ с призывом к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня, а также к беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации гражданских лиц.