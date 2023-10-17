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Мировое обозрение

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Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа.   Российская делегация подготовила документ с призывом к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня, а также к беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

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