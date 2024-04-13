Будьте бдительны! Мошенники звонят под видом сотрудников финмониторинга, «Госуслуг» и полиции, призывая пользователей скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус.
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Будьте бдительны! Мошенники звонят под видом сотрудников финмониторинга, «Госуслуг» и полиции, призывая пользователей скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус.