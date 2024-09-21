Медведев — о словах Амарала про Глушенкова: вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала, который заявил, что красно-белые отказались от идеи подписания полузащитника Максима Глушенкова из-за его личных качеств.
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