Очередное изнасилование Одессы

Павел Бадаев 21 сентября 2024 г., 22:41 В Одессе очередной идеологически предсказуемый скандал. Как бы между делом, давая интервью местному телеканалу у памятника Пушкину, одесский гауляйтер Олег Кипер ляпнул: «Распоряжение подписано о его сносе».