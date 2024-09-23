Очередное изнасилование Одессы

Павел Бадаев 21 сентября 2024 г., 22:41 В Одессе очередной идеологически предсказуемый скандал. Как бы между делом, давая интервью местному телеканалу у памятника Пушкину, одесский гауляйтер Олег Кипер ляпнул: «Распоряжение подписано о его сносе».
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