Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    в основном зажравшиеся москвичи...Турист описал отп...
  • Модест
    Лучше шведам вспомнить Полтаву и послать клоуну пламенный привет. Легче будет с русскими мириться после разгрома НАТО.Политолог Мартыно...
  • Eduard
    Судьба!В Санкт-Петербург...

Языковой омбудсмен Украины: дети говорят на русском так же, как на украинском

Языковой омбудсмен Украины: дети говорят на русском так же, как на украинском

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь подтвердил, что школьники часто предпочитают общение на русском языке, что вызывает его опасения по поводу недостаточного владения украинским языком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх