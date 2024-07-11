Языковой омбудсмен Украины: дети говорят на русском так же, как на украинском

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь подтвердил, что школьники часто предпочитают общение на русском языке, что вызывает его опасения по поводу недостаточного владения украинским языком.
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