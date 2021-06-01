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Как заправить автомобиль каршеринга? Разобрался в нюансах и удивился поддержке Делимобиля

Как заправить автомобиль каршеринга? Разобрался в нюансах и удивился поддержке Делимобиля

В последнее время часто пользуюсь каршерингом. И если Яндекс Драйв заправляет свои автомобили самостоятельно с помощью собственных мобильных заправщиков, то Делимобиль не только предлагает заправлять машины пользователям, но даже поощряет это.

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