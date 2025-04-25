Полицейские в Ростовской области за «круглым столом» обсудили вопросы противодействия IT-преступности

В Законодательном Собрании Ростовской области прошло заседание «круглого стола» на тему: «Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на территории Ростовской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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