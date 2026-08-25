Противник вновь атаковал НПЗ в Краснодарском крае: число атак не снижается Ночью беспилотники атаковали Северский район Краснодарского края.
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Противник вновь атаковал НПЗ в Краснодарском крае: число атак не снижается Ночью беспилотники атаковали Северский район Краснодарского края.
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