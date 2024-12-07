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Мишустин поздравил Эрмитаж с 260-летием и пожелал успехов

Мишустин поздравил Эрмитаж с 260-летием и пожелал успехов

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного Эрмитажа с 260-летием. Он отметил важность музея как символа национальной гордости и пожелал сотрудникам продолжать добиваться профессиональных и творческих успехов.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
интересно   .  сколько ед.  искусства   украдено  из Эрмитажа   начиная  с 90г  и по  2024г  ?  кто знает  ?  как  разворовывались  запасники   семейством  Пиатровских  и Массадам
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17 час.

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