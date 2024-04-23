Байден спровоцировал дипломатический скандал словами о каннибалах и своем дяде – NBC

17 апреля 81-летний Джо Байден в ходе предвыборных мероприятий заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего при крушении самолета в Новой Гвинее во время Второй мировой, не удалось найти из-за каннибалов.
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