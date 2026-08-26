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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Власти Испании расследуют задержания фанатов «Барсы» на матче с «Эльче». В правительстве отрицают, что полицейские отбирали флаги независимой Каталонии

Власти Испании расследуют действия полицейских в отношении болельщиков «Барселоны» перед выездным матчем Ла Лиги против « Эльче » (5:0).

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