НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

«Реал» 7 матчей подряд не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го

Сегодня команды сыграли вничью (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги. В 7 последних встречах во всех турнирах «Реал» дважды одержал победу в дополнительное время – в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх