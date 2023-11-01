Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с ним

Бывшая невеста Мэттью Перри рассказала об отношениях с нимМэттью ПерриСпустя несколько дней после трагического известия о смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри об отношениях с ним высказалась его бывшая возлюбленная, 32-летняя Молли Гурвиц.