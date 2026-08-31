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Иркутск Сегодня

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Иркутянин Михаил Шмыков взял серебро в прыжке с шестом

Иркутский спортсмен Михаил Шмыков, мастер спорта международного класса, завоевал серебряную медаль на втором этапе турнира «Атлетик лига» по легкой атлетике.

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