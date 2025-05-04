Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин рассказал, что внуки могут приходить к нему в Кремль

Путин рассказал, что внуки могут приходить к нему в Кремль

Внуки российского президента Владимира Путина могут неожиданно приехать к нему в Кремль. Однако, учитывая напряженный график президента, они стараются так не делать, рассказал глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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