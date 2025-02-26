Антидепрессанты могут ускорять снижение когнитивных функций у пациентов с деменцией

Новое исследование, основанное на данных от 18 740 пациентов с деменцией, проведенное научными сотрудниками Института Каролинской и университетской больницы Сахлгренской в Гетеборге, выявило потенциальный негативный эффект антидепрессантов на когнитивные функции у пациентов с деменцией.
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