Зубы забрали для эксперимента созвездия Орион: Катя Лель и ее необычная связь с НЛО Елена ГалицкаяРоссийская певица Катя Лель поделилась удивительным опытом – первым контактом с внеземными цивилизациями в 16 лет.
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