На Украине возмутились поведением фон дер Ляйен в Киеве

Экс-советник Кучмы Соскин: фон дер Ляйен приехала в Киев ради своих амбиций! Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для финансовой и военной помощи стране, а ради своих карьерных амбиций, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.