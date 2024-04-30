ЦПВС: ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

ВКС России ликвидировали два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Юрий Попов, его слова передало РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии