Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл пресекли деятельность нарколаборатории

В МВД по Республике Марий Эл поступила оперативная информация о двоих жителях соседнего региона, которые незаконно изготавливают и сбывают наркотические средства.
Популярные статьи
- Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО уничтожили цели на двусторонних учениях в Чечне
- Соединение связи Гвардейской общевойсковой армии ЗВО вернулось в Воронежскую область после завершения ССУ «Запад-2021»
- Председатель Профсоюза гражданского персонала встретился с активом первичной организации Академии Генштаба
Свежие комментарии