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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл пресекли деятельность нарколаборатории

В МВД по Республике Марий Эл поступила оперативная информация о двоих жителях соседнего региона, которые незаконно изготавливают и сбывают наркотические средства.

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