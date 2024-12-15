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Рогов заявил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово

Рогов заявил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение около города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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