История и археология: Загадка древних камней Ики: могли ли люди существовать вместе с динозаврами и обладать развитыми технологиями много миллионов лет назад

Вот уже более полувека этот древний артефакт приковывает внимание археологов, историков и исследователей всего мира, не переставая порождать горячие споры - действительно ли во времена динозавров на Земле могла существовать древняя и бесследно исчезнувшая цивилизация с высокоразвитыми технологиями, или мы имеем дело с продуктом внеземной цивилизации? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, потому что любая теория неизменно сталкивается с рядом существенных противоречий, которые ставят в тупик исследователей.