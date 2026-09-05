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Культурология.рф

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История и археология: Загадка древних камней Ики: могли ли люди существовать вместе с динозаврами и обладать развитыми технологиями много миллионов лет назад

История и археология: Загадка древних камней Ики: могли ли люди существовать вместе с динозаврами и обладать развитыми технологиями много миллионов лет назад

Вот уже более полувека этот древний артефакт приковывает внимание археологов, историков и исследователей всего мира, не переставая порождать горячие споры - действительно ли во времена динозавров на Земле могла существовать древняя и бесследно исчезнувшая цивилизация с высокоразвитыми технологиями, или мы имеем дело с продуктом внеземной цивилизации? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, потому что любая теория неизменно сталкивается с рядом существенных противоречий, которые ставят в тупик исследователей.

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