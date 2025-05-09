Сотни человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Кишиневе

Вениамин Демидецкий/ТАСС Сотни человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе. Хотя власти Молдавии и запретили проведение акции в центре столицы на главной площади, жители собираются на пересечении улиц около памятника Стефана Великого.
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