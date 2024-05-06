РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Рожин: Французский легион понес первые потери, под Часовым Яром, убиты 7 человек

Эксперт Рожин: Французский легион понес первые потери, под Часовым Яром, убиты 7 человек

Подпольщики на Украине рассказали о местоположении французских «псов войны» из Иностранного легиона в Telegram-канале «Украинский фреш», они дислоцированы в Первомайске Николаевской области, где уже стоят их блок-посты.

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Olga Chuhutina
Мало убито.......
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