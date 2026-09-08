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Тактика высотного прорыва: как реактивные дроны ВС РФ используют дефицит ЗРК у ВСУ

Тактика высотного прорыва: как реактивные дроны ВС РФ используют дефицит ЗРК у ВСУ

В последнее время участились случаи публикаций в украинских СМИ, околовоенных пабликах, мониторинговых ресурсах, а также на страницах экспертов и OSINT-аналитиков информации о новой тактике ВС РФ при применении реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4» и «Герань-5».

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