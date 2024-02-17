Зеленский объяснил, что ВСУ отступили из Авдеевки из-за угрозы окружения

Президент Украины обосновал отвод войск и необходимостью сохранить жизни солдатУкраинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы попасть в окружение и необходимости сохранить жизни солдат, заявил президент страны Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
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