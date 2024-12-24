Миңнеханов: Татарстан автоспортының уңышлары сөендерә

Татарстанда 2024 елгы авто- һәм мотоспорт сезонына йомгак ясалды. ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов (элек үзе дә профессиональ автоузышчы, халыкара класслы спорт мастеры һәм Россиянең атказанган спорт мастеры) спортчылар ирешкән нәтиҗәләрне югары бәяләде, дип хәбәр итә республика җитәкчесе матбугат хезмәте.
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