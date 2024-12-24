НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Миңнеханов: Татарстан автоспортының уңышлары сөендерә

Миңнеханов: Татарстан автоспортының уңышлары сөендерә

Татарстанда 2024 елгы авто- һәм мотоспорт сезонына йомгак ясалды. ТР Рәисе Рөстәм Миңнеханов (элек үзе дә профессиональ автоузышчы, халыкара класслы спорт мастеры һәм Россиянең атказанган спорт мастеры) спортчылар ирешкән нәтиҗәләрне югары бәяләде, дип хәбәр итә республика җитәкчесе матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх