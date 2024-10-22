Минстрой РФ предложил сократить число парковок у многоэтажек — «Известия»

Введение платных парковок и сокращение количества бесплатных парковочных мест рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса предложило ввести министерство строительства России, 23 октября пишут «Известия».
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