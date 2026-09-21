Золотой Петушок из «Снов Пушкина» покорил международный фестиваль «Артист»

Международный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист» по праву считается одним из главных и масштабных событий в мире циркового искусства, ежегодно объединяющим на легендарной арене на Цветном бульваре ярчайшие таланты со всего мира.
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