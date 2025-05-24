Ели борщи, читали книги: обменянные боевики ВСУ раскрыли условия их содержания в плену

Один из военнопленных, Василий Кравченко, рассказал, что находится в плену уже 31 месяц. По его словам, условия содержания вполне приемлемые — питание нормальное, а также он получил несколько писем от жены через волонтеров.
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