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«Барса» снесла «Реал», «Спартак» требует наказать Ротенберга, перформанс Черданцева в ответ Карпину, Топурия нокаутировал Холлоуэя, Трусова не будет соревноваться и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0! Левандовски сделал дубль, Ямаль стал самым молодым автором гола в класико, Рафинья тоже забил.

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