Президент поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на Госуслугах

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Деятельность платформы «Россия – страна возможностей» направлена на удовлетворение потребностей людей всех возрастов, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО РСВ.
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