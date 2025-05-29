Юрий Ильинов

«Мерц — верный последыш воевавших в Вермахте»: Медведев допустил ответные удары по Германии, если немецкие ракеты ударят по России Германия является полноценным участником конфликта с Россией, а значит, Берлин снова выступает врагом Москвы. В этой ситуации Кремль может принять любое решение об ответных действиях, заявил Дмитрий Медведев. Зампреда Совбеза РФ попросили прокомментировать ситуацию с возможными ударами по российской территории немецкими крылатыми ракетами и будет ли это означать прямое вовлечение Германии в конфликт, а также возможные последствия этих действий. На что Медведев заявил, что на сегодняшний день ФРГ и так является участником конфликта, поставляя на Украину не только военную технику, но и специалистов. По его словам, это полноценное участие в конфликте против России на стороне киевской хунты. Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте. — приводит РИА Новости слова российского политика. Германия только усугубит свое положение, поставив ракеты на Украину, а данные об участии немецких специалистов в запуске ракет по России могут привести к принятию любого решения об ответных действиях, этот вопрос находится в компетенции Верховного главнокомандующего. Ранее в Госдуме заявили, что Москва не исключает ответных ударов по Германии в случае ударов немецких ракет по России.