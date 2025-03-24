Межкультурное взаимодействие – новые возможности для бизнеса. Часть 1

Мир не стоит на месте: глобализация открывает все новые возможности, но для бизнеса выйти на новые рынки — значит не «играть по своим правилам»,а научиться выстраивать качественный диалог с учетом культурных особенностей региона.
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