Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от разработчиковРазработчики из британской студии Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco объявила о переносе релиза своего хоррор-платформера Little Nightmares III на 2025 год.