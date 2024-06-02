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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от...

Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от...

Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от разработчиковРазработчики из британской студии Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco объявила о переносе релиза своего хоррор-платформера Little Nightmares III на 2025 год.

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