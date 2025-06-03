Акты по реализации концессии с РКС администрация Тамбова подписывала без разногласий

Счетная палата РФ проанализировала реализацию концессий в сфере ЖКХ и пришла к выводу, что, несмотря на активное использование, этот механизм пока не стал действенным инструментом притока инвестиций в жилищно-коммунальный сектор ЖКХ.
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