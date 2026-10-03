Новости Хард- Рока этой недели

Октябрь! Наконец-то! Поскольку Aftershock закрывает фестивальный календарь (по крайней мере, для мероприятий на открытом воздухе - we see you Damnation!), наши взгляды устремлены вперед, на осенние и зимние месяцы, когда мы сможем с головой уйти в гастроли и выпуск новых альбомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рути Фостер (Ruth...
- Рути Фостер (Ruth...
- АД Рути Фостер (Ruth...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым