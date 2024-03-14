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В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

Плачевное положение украинских войск на фронте заставляет Киев активизировать свои действия на других направлениях, включая усиление атак беспилотниками на российскую территорию и всякого рода диверсионную деятельность.

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