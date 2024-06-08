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В Кремле поинтересовались, откуда Байден знает Путина 40 лет

В Кремле поинтересовались, откуда Байден знает Путина 40 лет

У Москвы появилось несколько вопросов к американскому лидеру Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Джо Байдена, в котором американский президент заявил, что в течение 40 лет знает Путина с только с негативной стороны – как “диктатора” и “непорядочного человека”.

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