В Кремле поинтересовались, откуда Байден знает Путина 40 лет

У Москвы появилось несколько вопросов к американскому лидеру Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Джо Байдена, в котором американский президент заявил, что в течение 40 лет знает Путина с только с негативной стороны – как “диктатора” и “непорядочного человека”.