У Москвы появилось несколько вопросов к американскому лидеру Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Джо Байдена, в котором американский президент заявил, что в течение 40 лет знает Путина с только с негативной стороны – как “диктатора” и “непорядочного человека”.
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