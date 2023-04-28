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28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, от чьих действий нередко зависит жизнь человека, кто в первую очередь приходит на помощь – врачи, фельдшеры и водители «Скорой».

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