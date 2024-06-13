Грушко посоветовал западным журналистам почитать учебники истории

Западным журналистам, обвиняющим Россию в использовании ядерной риторики, следует изучить историю. Именно НАТО в своих доктринальных документах указывает, что противник не должен понимать, на какой фазе конфликта альянс может применить ядерное оружие, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.